Rock Band 4 soll im Herbst erscheinen

Harmonix hat offiziell Rock Band 4 angekündigt. Das Spiel soll demnach für Xbox One und PlayStation 4 im Herbst 2015 erscheinen. Laut den Entwicklern wird es möglich sein, sämtliche Songs, die man für frühere Versionen auf alten Konsolen gekauft hat, auch in die kommende Version zu importieren. Die Inhalte müssen allerdings für eine frühere Version der gleichen Konsole gekauft worden sein. Konkret bedeutet das, man kann auf der PlayStation 4 Songs hinzufügen, die man für die PlayStation 3 gekauft hat, gleiches gilt für Xbox 360 bzw. Xbox One.

Die Musik auch von einem Ökosystem auf das andere zu importierten, wird voraussichtlich nicht möglich sein, wie Harmonix gegenüber The Verge angab. Dies würde viel Unterstützung von Sony und Microsoft erfordern und sei darum eher unwahrscheinlich.

Insgesamt soll das Spiel 2.000 Songs unterstützen, die seit dem ersten Rock Band aus 2007 dafür veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus sollen auch die alten Instrumente unterstützt werden. Mehr Details zu dem kommenden Spiel sollen im Rahmen der Gaming-Messe E3 im Sommer bekannt gegeben werden.