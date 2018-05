"School Shooting"-Game sorgt für riesige Aufregung auf Steam

Vor dem Hintergrund, dass bei so genannten Mass-Shootings in den USA, allein in den ersten fünf Monaten des Jahres, 204 Menschen ermordet wurden, ist der Proteststurm gegen "Active Shooter" fast schon erwartbar. "Es ist schrecklich", zitiert die BBC Infer Trust, eine Organisation, die für härtere Waffengesetze auftritt: "Wie kann nur jemand meinen, es sei eine gute Idee, ein Spiel zu vermarkten, das derart gewalttätig und so unsensible gegenüber dutzenden toten Kindern ist."

"Noch gewalttätigere Spiele"

Die Entwickler des Spiels rechtfertigen sich damit, dass es auch andere Games auf Steam gäbe, die noch gewalttätiger seien. Sie wollten eigentlich ein klassisches SWAT-Game entwerfen, bei dem die Spieler in die Rolle der Spezialeinheit schlüpfen. Dann habe man sich dazu entschieden, auch Amokläufer und Zivilpersonen spielbar zu machen.

Am 6. Juni soll das Spiel erscheinen. Bis dahin wollen sich die Entwickler überlegen, ob der Charakter des Amokläufers aus dem Spiel gestrichen wird und nur mehr SWAT-Team und Zivilpersonen spielbar bleiben.