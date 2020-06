Snail W 3D angetestet: Android-Spielkonsole mit 3D-Display

Snail Games dürfte wohl den wenigsten in Europa ein Begriff sein. Der chinesische Spiele-Entwickler zählt in Asien aber zu den Großen, mehr als 70 Millionen Menschen spielen Free-to-Play-Titel von Snail Games - in Europa ist vor allem der Titel „Castle of Heroes“ bekannt. Nun steigt das Unternehmen auch in das Hardware-Geschäft ein.