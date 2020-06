Sony bietet Entschädigung für PSN-Ausfall an

Sony gewährt als Wiedergutmachung für den PSN-Ausfall aufgrund zahlreicher DDoS-Angriffe einen einmaligen Rabatt im Playstation-Store des Netzwerks in der Höhe von zehn Prozent auf einen Einkauf. Das erklärte das Unternehmen in einem Blogeintrag. Zusätzlich zu dem Rabatt will Sony Mitgliedern von Playstation Plus, die am 25. Dezember eine aktive Mitgliedschaft oder eine kostenlose Test-Mitgliedschaft hatten, fünf zusätzliche Tage gutschreiben.

Der Rabatt lohnt sich allerdings nicht beim Kauf von neuen Blockbustern wie GTA 5 oder Destiny, da diese im stationären Handel deutlich günstiger zu erwerben sind als im Online-Store der Playstation. Empfohlen wird daher, den Rabatt vor allem bei älteren Spiele-Titeln einzulösen.

Das Playstation Network war rund um Weihnachten weltweit mehrere Tage offline, weil eine Gruppe namens Lizard Squad DDoS-Angriffe ausgeführt hatte. In Florida rief sogar ein Kind deswegen den Notruf an.