Sony verschenkt Uncharted: The Nathan Drake Collection für PS4

Besitzer einer Playstation 4 können sich ab heute über kostenlose Spiele freuen. Im Rahmen der „Play At Home“-Aktion verschenkt Sony in Österreich die Uncharted: Nathan Drake Collection. Sie enthält die ersten 3 Abenteuer der Uncharted-Reihe. In Deutschland erhalten Spieler Journey und Knack 2. Die Aktion soll daran erinnern, während der Corona-Maßnahmen zu Hause zu bleiben.

Die Spiele sind ein Dankeschön für Spieler, um sich während dieser Zeit zu ablenken zu können. Der Download kann allerdings etwas länger dauern, da Sony die Netzauslastung niedrig halten möchte. Die Aktion läuft noch bis 6. Mai. Hat man das Spiel heruntergeladen, besitzt man es für unbegrenzte Zeit.