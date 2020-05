StarVR: Virtual-Reality-Headset mit 5K-Display

Die diesjährige Spielemesse E3, die derzeit in Los Angeles stattfindet, dürfte im Zeichen von Virtual Reality stehen. Nur wenige Tage, nachdem die finale Version von Oculus Rift vorgestellt wurde, hat Starbreeze ein eigenes Virtual-Reality-Headset angekündigt: StarVR.

Das schwedische Unternehmen war bisher für Spiele wie Payday 2, Brothers: A Tale of Two Sons und den kommenden Shooter zur TV-Serie The Walking Dead bekannt, der vom internen Starbreeze-Studio Overkill entwickelt wird.