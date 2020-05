Oculus Rift ist fertig

Oculus VR präsentierte am Donnerstag erstmals die finale Version seines Virtual-Reality-Headsets Oculus Rift, das im ersten Quartal 2016 in den Handel kommen soll. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr für rund zwei Milliarden Dollar von Facebook übernommen wurde, kündigte auch eine Partnerschaft mit Microsoft an. Die Virtual-Reality-Brille soll zunächst mit dem Xbox-One-Controller ausgeliefert werden und soll auch nativ mit Windows 10 zusammenarbeiten.

Zudem wird es möglich sein über den PC Xbox-One-Games zu Oculus Rift zu streamen. Die Xbox-One-Spiele werden in einem virtuellen Wohnzimmer dargestellt. Ein direktes Anschließen von Rift an die Konsole, um Games wie Halo 5 oder Forza mit VR-Unterstützung zu spielen, ist nicht möglich.