Subotron sucht die besten Spiele-Ideen Österreichs

Der Subotron Live Pitch geht Mitte April in die nächste Runde. Wie in den letzten Jahren können sich Spiele-Entwickler wieder der Konkurrenz stellen und ihre Ideen einer Fachjury präsentieren. Dabei ist es unerheblich, ob man bereits jahrelange Erfahrung hat oder erst am Debüt-Titel feilt - die Idee und der Businessplan zählen. Als Hauptpreis werden die Siegerprojekte erstmals auch mit einem von der WKW gesponserten Geldpreis in der Höhe von 3.000 Euro unterstützt. Zudem gibt es ein Coaching von Videospiel-Experten Bernd Diemer, der jahrelang bei Crytek tätig war und nun bei Yager (Spec Ops: The Line, Dead Island 2) als Game Director beschäftigt ist.