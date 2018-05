The Next Generation von Star Trek Bridge Crew für Playstation

The Next Generation ist eine Erweiterung für Star Trek Bridge Crew, die am 22. Mai für Playstation VR und Playstation 4 erhältlich sein soll. Spieler können dabei mit der Enterprise NCC-1701-F durch den Weltraum fliegen. Das ist das Schiff, mit dem Captain Picard und Team unterwegs waren.



Spieler treten dabei im Reisemodus an, zusätzlich zu den bisherigen Missionen soll es zwei weitere Missionstypen geben. Im Zuge von Patrouillen-Einsätzen können Spieler den Weltraum auch frei erkunden, müssen dabei aber mit Zusammenstößen mit der romulanischen Flotte rechnen.



Die Erweiterung soll nicht nur mit Virtual-Reality-Headset, sondern auch für Spieler am Monitor funktionieren. The Next Generation kommt am 22. Mai für Playstation, am 21. Juli folgt eine Fassung für HTC Vive, Oculus Rift, Mixed-Reality-Headsets und Windows-PCs.