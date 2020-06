The Order 1886 im Spieletest: Fortsetzung folgt

Wie der Name erahnen lässt, spielt The Order im Jahr 1886. In dem Spieleuniversum ist die Technik um einige Jahre ihrer Zeit voraus und das Übernatürliche gehört zum blutigen Alltag. Die Krone kämpft gegen eine Rebellion und Lykaner. Die Werwölfe werden von den Rittern des Orden bekämpft, der eine direkte Weiterführung von König Artus Tafelrunde ist. Der Spieler übernimmt die Rolle eines solch altgedienten Ritters, Sir Galahad.

Was sich jetzt wie ein Sammelsurium von Legenden und Mythen anhört, präsentiert sich im Spiel als ein homogenes Gesamtwerk. Die Story hat zwar Lücken und die Wendungen sind vorhersehbar, aber durch die dichte Amtosphäre wird man richtig tief in das viktorianische London hineingezogen. Dazu trägt die Liebe für die Details bei. Die etwas fortschrittlicheren Technologien wirken glaubhaft, die Kleidung der Charaktere passt zu der Zeit, ebenso wie Werbeplakate an Wänden, die Möbel in den Häusern, bis hin zu den Frisuren und Bärten der Charaktere.

Zusätzlich werden reale historische Ereignisse in das Universum von The Order eingewoben, wie die Zerstörung des Crystal Palace, der Wettstreit zwischen Tesla und Edison und die Jack The Ripper-Morde. Auch das zeitgerechte Design der Umgebung und Levels zieht Spieler in den Bann von The Order: vom Bordell und den engen Gassen des Armenviertels über die Londoner U-Bahn-Stationen, bis zum heruntergekommenen Krankenhaus.