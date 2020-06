“Es ist in Ordnung, dass es Shooter gibt”

Shootern

Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten. In einem First-Person-Shooter geht es nun einmal darum, zu schießen und meiner Meinung nach ist es in Ordnung, dass es solche Spiele gibt. Jeder hat als Kind einmal Krieg gespielt, sei es mit dem Gamepad vor der Konsole oder mit Spielzeugwaffen oder Stecken. Ich kann mich auch an einige Szenen inerinnern, die mich emotional berührt haben. Ich bin kein Gegner von, aber es stimmt schon, dass die Geschichten meist recht ähnlich und einseitig sind. Bei uns gibt es außerdem keine klar definierten Feinde, während beider Gegner einfach erkennbar ist. Dabei fehlt aber meistens das Warum und das halte ich dann doch für bedenklich.

Sie verdanken den Erfolg ja auch Plattformen wie Steam, mittlerweile vertreibt auch Deep Silver “This War of Mine”. Glauben Sie, dass ein Publisher diese Idee von Anfang an aufgegriffen hätte?

Drozdowski: Ich denke, dass wir einen Publisher gefunden hätten. Wir hatten aber bereits früh eine lauffähige Version und diese wurde sehr positiv aufgenommen. Wenn ein Publisher dieses Feedback gesehen hätte, wäre er wohl das gleiche Risiko wie wir eingegangen.

Videospiele werden häufig als Flucht vor dem Alltag und der Realität gesehen. Spiele wie “This War of Mine” zwingen uns aber dazu, sich mit der wirklichen Welt zu beschäftigen. Sehen Sie das als Trend an?

Drozdowski: Ich hoffe, dass es bald mehr Spiele wie “This War of Mine” geben wird. Es gibt so viele Bereiche, in die man mit Videospielen vorstoßen kann. Man sollte nicht versuchen, sich an Regeln zu klammern, denn Videospiele bieten so tiefgehende Erfahrungen und sollten eine Botschaft transportieren. Immer mehr Spiele versuchen das, zum Beispiel “Papers, please” und “ Valiant Hearts”. Diese Art von Spielen ist für Indie-Entwickler ideal, denn die großen Publisher sind oft sehr träge und wollen das Risiko nicht eingehen.

Marszal: Umso beeindruckender, dass Ubisoft Valiant Hearts gemacht hat.