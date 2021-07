UFC 3 im Test: Prügeln mit komplexen Tastenkombinationen

Die Frage dabei stellt sich: Für wen wird es besser? Wer nur gelegentlich UFC schaut, braucht gar nicht erst mit UFC 3 liebäugeln. Wer nicht weiß was Half Guard, Transition, Double Underhook oder Superman Punch ist, sollte lieber FIFA oder Street Fighter spielen. Zwar gibt es eine Art Arcade-Mode in UFC 3 und einen Modus, bei dem nur im Stehen gekämpft wird: Diese sind aber eher für Fights mit Gästen auf dem Sofa gedacht, die nur mal schnell draufhauen wollen, ohne sich groß Gedanken über Positionen, Takedowns und Ausdauer machen zu müssen.

Obwohl ich mich selbst als UFC Begeisterten bezeichne, habe ich das letzte UFC-Videospiel, das ich als gut in Erinnerung habe, auf der Dreamcast gespielt. Für die jüngeren Leser: Das war Segas großartige, letzte Konsole, die durch Sonys Marketing-Budget für die PS2 gekillt wurde. Für die UFC-Games danach konnte ich mich nie so richtig begeistern.

Set Up to Fail

Der Karriere-Modus in UFC 3 ist zwar fairer als in Teil Zwei, manchmal hat man aber dennoch das (berechtigte) Gefühl, dass man in eine Falle gelockt wird, um zu verlieren. So wie damals der erste Kampf von McGregor gegen Diaz, bei der McGregor mit gut 15 Pfund weniger in den Ring gestiegen ist, was in UFC-Maßstäben zwei Gewichtsklassen Unterschied entspricht.

In UFC 3 ist das war nicht ganz so dramatisch, allerdings musste ich einmal einen Kampf annehmen, für den ich nur zwei Wochen Vorbereitungszeit hatte – das reicht nicht mal, um das Fitness-Level auf 80 Prozent zu bringen. Ein anderes Mal wurde mir Ronda Rousey als „Nemesis“ vorgesetzt, quasi der Endboss eines simulierten UFC-Jahres. Ihre Grappling- und Submission-Fähigkeiten sind ohnehin viel zu hoch UFC 3 und außerdem habe ich eine Striker gespielt – wie die meisten UFC-Gamer, die das Ground-Game aufgrund der grauslichen Steuerung verabscheuen.

Aus einer Mischung aus Neugier und Ehrgeiz habe ich mich geweigert den Kampf gegen Rousey zu verlieren und ihn mehrmals neugestartet. Nach dem neunten Mal klappte es tatsächlich: Knock Out in der ersten Runde, ohne, dass sie einen Takedown anbringen konnte, der in den vorigen Versuchen das sichere Ende durch Aufgabe bedeutete. Geschafft habe ich das Kunststück durch gezieltes Bearbeiten des Kopfs und einen, zugegebenermaßen, etwas glücklich gelandeten Roundhouse Kick. Aber genau so geht es auch in der echten UFC zu: Die richtige an den Gegner angepasste Taktik und etwas Glück können für überraschende Ergebnisse sorgen.