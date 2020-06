Vortrag: Vom Hobby-Spieleentwickler zum Global Player

Dennis Heinert, Head of Public Relations beim Hamburger InnoGames, zeigt am Donnerstag im Rahmen der von der WKW geförderten Vortragsreihe Subotron pro Games, wie ein nachhaltiges Spiele-Unternehmen aufgebaut werden kann. InnoGames ist einer der größten Browserspiele-Hersteller Deutschlands. Das mehr als 350 Mitarbeiter zählende Unternehmen feierte seinen Durchbruch mit dem 2003 veröffentlichten "Die Stämme". Das Strategiespiel für den Browser zählt hat mehr als 1,2 Millionen registrierte Nutzer, auch die Titel "Grepolis" und "Forge of Empires" waren große Erfolge. Die Titel von InnoGames zählen über 150 Millionen registrierte Nutzer weltweit.