Vortrag: Wie überleben Indie-Entwickler in Österreich

Wer in Österreich als Entwickler von Indie-Spielen überleben will, braucht einen starken Willen. Stefan Srb von Mi'pu'mi Games gibt am Donnerstag Tipps.

Erfolg mit "The Lion's Song"

Doch welche Perspektiven bieten sich heimischen Entwickler und was macht die eng vernetzte Szene so stark? Dem geht am Donnerstag Stefan "leafthief" Srb in seinem Vortrag "We’re still here, come over and join us!" auf den Grund. Der junge Entwickler konnte über seine Tätigkeit bei Mi'pu'mi Games bereits Erfahrung an AAA-Titeln wie "Hitman" oder "Anno" sammeln und arbeitet derzeit an "The Lion's Song". Die erste Episode des Adventures, in dem Geschichten aus dem Wien des frühen 20. Jahrhunderts erzählt werden, wurde kürzlich auf Steam veröffentlicht und bekam sehr positive Kritiken.

Das Spiel geht auf ein Game-Jam-Projekt zurück, das beim renommierten "Ludum Dare" eingereicht wurde und dort unter rund 2800 Einreichungen den vierten Platz in der Gesamtwertung erringen konnte. Srb will neben seinen Erfahrungen aus der laufenden Entwicklung auch Tipps an angehende Indie-Entwickler weitergeben. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 8. September, um 19 Uhr im Raum D (quartier 21) des Wiener Museumsquartiers statt. Der Eintritt ist frei.