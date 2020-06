Wiener Indie-Hit "And Yet It Moves" für iOS veröffentlicht

Der Wiener Spieleentwickler Broken Rules hat seinen beliebten Puzzle-Platformer "And Yet It Moves" nun auch für iOS veröffentlicht. Das Spiel ist bereits 2009 für Windows, Mac und Linux erschienen und wurde 2010 auch für die Nintendo Wii portiert. "And Yet It Moves" ist der Debüt-Titel von Broken Rules, mit dem dem Wiener Team der internationale Durchbruch gelang.