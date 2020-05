„Wir machen Dinge besser als alle anderen Spielestudios“

Das liegt wohl am emotionalen Intro von Ori. Die Machart erinnert an den Anfang von Disneys Up, der ebenfalls auf die Tränendrüse gedrückt hat. Aber: ist das nicht ein schmutziger Trick? Natürlich merkt man sich so einen emotional starken Trailer, doch mit dem Gameplay hat es eigentlich nichts zu tun.

(lacht) Es ist schon auch etwas vom Intro im Gameplay drin. Es ist im Grunde der Prolog, direkt vom Intro aus geht es ins Gameplay über. Das Spiel ist zu Beginn noch relativ einfach, um den Spieler in das Game und die Charaktere einzuführen. Wir erklären so, was Ori ist, was mit seiner Mutter passiert und wieso er versucht, den Wald zu retten.

Im Grunde ist es eine typische Coming-to-Age-Story. Natürlich ist es ein bisschen eine Formel. Auf der anderen Seite haben wir, gerade für Videospiele, eine Geschichte entwickelt, die sehr unkonventionell ist. Ich will nicht zu viel davon preisgeben. Wenn die Leute Ori spielen, wird es interessant werden, wie sie darauf reagieren. Wir wollen, dass die Leute mit den Charakteren mitfühlen können. Ori ist am Anfang ein Kind. Und wie beim Genre Metroidvania üblich, werden Fähigkeiten zum Weiterkommen nach und nach freigeschaltet. Ori wird im Laufe des Spiels erwachsen, lernt neue Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen und erkennt seine Position für den Wald.

Es wird also in Ori and the Blind Forest mehr Story geben und nicht, wie bei vielen Indie-Games üblich, nur eine Anfangssequenz, Endsequenz und dazwischen reines Gameplay?

Wir haben versucht, das Pacing wirklich gut zu machen. Wir wollen nicht, dass die Leute zwei Stunden Jump-and-Run-Sequenzen spielen und sich dann denken: „Jetzt wird es langsam langweilig.“ Wir versuchen verschiedene Elemente reinzustreuen. Hier ist ein bisschen Platforming, dort eine Rätseleinlage, dann kommt Action, Story usw. Wir wollen, dass sich der Spieler denkt: „Ich will wissen was als nächstes passiert und was im nächsten Bereich ist“. Diese Variation funktioniert einfach.