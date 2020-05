Xbox One wird abwärtskompatibel, bekommt Elite Controller

Ende des Jahres wird die Xbox One Games der Xbox360 abspielen können. Allerdings nur in digitaler Form. Bereits digital erworbene Xbox360-Games können auf der Xbox One kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Dies gilt auch für Xbox360-Games, die kostenlos über Xbox Games with Gold bezogen wurden.

Legt man ein Xbox360-Spiel ein, wird die digitale Version auf der Xbox One heruntergeladen. Bei den Xbox360-Games werden Xbox-One-Features, wie Screenshots und GameDVR, unterstützt. Multiplayer-Games sind zwischen Xbox360- und Xbox-One-Spielern möglich.

Laut Microsoft können die Publisher selbst wählen, ob sie ihre Xbox360-Games für die Xbox One kompatibel machen. Zum Start sollen etwa 100 Titel angeboten werden – der Katalog wird laut Microsoft laufend erweitert. Auf Xbox Feedback können User Vorschläge machen und darüber abstimmen, welche Xbox360-Games sie auf der Xbox One spielen wollen.