Marktguru vergibt 3 Stellen

Das IT-Start-up Marktguru bietet sowohl via App als auch im Web einen Überblick über die Angebote und Aktionen der wichtigsten Handelsketten Österreichs. Egal ob Bier für eine Party, Windeln fürs Baby oder ein Poolreinigungs-Roboter, marktguru zeigt seinen Usern immer das beste Angebot.

Seit Dezember 2012 ist 7Ventures Österreich (Teil der Pro7Sat.1 Puls4-Gruppe) bei marktguru beteiligt und hilft mittels großangelegten TV-Kampagnen tatkräftig mit, die Apps von marktguru auf jedes Smartphone in Österreich zu bringen. Das Team sucht in mehreren Bereichen Unterstützung von offenen, ehrgeizigen und lernbereiten Mitarbeitern und möchte drei Interessierten die Chance geben hinter die Kulissen eines IT-Start-ups zu blicken.

Die Stellen - Wir suchen

Das erste Praktikum beschäftigt sich mit dem Herz von marktguru, den Apps. Hierfür wird ein iOS-Entwickler/Guru gesucht, der das Team unterstützt, bei der Mitgestaltung und Implementierung neuer Features hilft, designt und neue Releases testet. Wer bereits praktische Erfahrung mitbringt, sollte sich hier bewerben!

Als Android-Entwickler/Guru erhält man beim zweiten Praktikum die Möglichkeit bei der Entwicklung der Marktguru-Apps mitzuarbeiten, mitzugestalten, neue Features zu implementieren, neue Releases zu testen oder beim Design mitzuhelfen. Praktische Vorerfahrung ist auch hier Voraussetzung.

Beim dritten Praktikum unterstützt man das Marktguru-Marketing-Team. Als Online Marketing Trainee/Wunderkind wirkt man bei der Konzeption, Planung, Umsetzung und Optimierung diverser Kampagnen mit. Wer über hohe Affinität für Neue Medien verfügt, sehr gute MS-Office-Kenntnisse, Indesign- oder Photoshop-Kenntnisse verfügt ist hier gut aufgehoben. Bewerber sollten auch bestmöglich Erfahrung mit Google Adwords oder Facebook-Ads mitbringen, Voraussetzungen für das Praktikum sind das aber nicht.

Anzahl Stellen: 3

Verfügbare Monate: Juli/August/September (Dauer: 1-2 Monate)

Richtet sich an: Studenten

Ort: Wien

Die Bewerbung

Ab sofort können sich Interessierte auf futurezone.at bis Ende April um die ausgeschriebenen Ferialjobs bewerben. Das Schreiben, in dem alle Informationen und Daten gesammelt sind, schicken Interessierte an ferialjobs@futurezone.at. Das Subject bzw. der Betreff ist bitte wie folgt auszufüllen: NAME der Firma, bei der man sich bewirbt - NACHNAME VORNAME. Eine Bewerbung an A1 würde demnach im Betreff wie folgt lauten: A1 - MUSTERMANN MAX.

Die Bewerbung selbst hat ebenfalls einen technisch-kreativen Aspekt. Neben dem klassischen Lebenslauf müssen die Bewerber ihre Motivation auf eine von drei Social-Media-Arten ausdrücken:

- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil

Damit soll auf kreative Weise die Qualifizierung für den jeweiligen Ferialjob hervorgehoben werden. Die Bewerbungen werden von futurezone an die Firmen weitergeleitet, die sich dann bei den Bewerbern melden.

Weitere Tipps für die perfekte Bewerbung findet ihr hier.