Tipps für die perfekte Bewerbung

„Es kommt auf den Zeitpunkt an, wann die Bewerbung verfasst wird und auf die Art, wie sie verfasst ist“, sagt der Geschäftsführer der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft für Wien und Niederösterreich, Thomas Hrastnik. „Freilich kommt es auch auf die Motivation an, warum man einen Ferialjob machen will.“ Die VWG ist eine Bildungseinrichtung regional vernetzter Non-Profit-Organisationen, die in über 3.000 Veranstaltungen wirtschaftliches Know How vermitteln. Das Motto lautet „Vorsprung durch Bildung“, es werden Aktionen für Lehrer und Schüler organisiert.