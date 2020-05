Apple hat sich entzaubert, der Mythos, das Geheimnisvolle ist weg. Apple ist im Plastik-Zeitalter angekommen und auf dem Boden der Realität gelandet – dort geht es um Marktanteile in verschiedensten Zielgruppen. Es ist eigentlich gut, dass der Zauber verschwunden ist, denn ein Gerät ist ein Gerät – mehr nicht. Es ist kein Wunderding, kein Allerheiligstes, kein Ich-muss-auf-die-Knie-fallen-Objekt. Ein Smartphone ist ein Smartphone und die Geräte werden einander immer ähnlicher. Und was beim Smartphone losgeht, wird sich auch in anderen Produktgruppen fortsetzen. Immer mehr Konsumenten kaufen – so beobachte ich das in meinem Umfeld – ein Gerät nicht mehr als Status-Symbol.