Apple versucht uns zu veräppeln

„Bigger than bigger“ – was für ein Slogan. Wie wir es seit Jahren von Apple gewohnt sind, ist auch die achte iPhone-Präsentation zu einer Show der Superlative verkommen – die „besten iPhones aller Zeiten“. Über eine solch vollmundige Aussage kann man eigentlich nur den Kopf schütteln: Herr Cook, Sie wiederholen sich und die Worte Ihres Vorgängers. Ihre Geräte sind längst nicht mehr die Besten, weil sie weder innovativ noch revolutionär sind. Ihrem Unternehmen geht offensichtlich der kreative Saft aus.

Leitete das erste iPhone, das vor mittlerweile mehr als sieben Jahren vorgestellt wurde, tatsächlich eine Revolution bei Smartphones ein (der Touchscreen wurde praktisch salonfähig), so sind weder das iPhone 6 noch das iPhone 6 Plus Geräte, die man mit Superlativen bedenken sollte. Ja, es werden wieder zig Millionen davon verkauft, weil viele Konsumenten immer das Neueste haben wollen. Und weil sie auf das gefinkelte Apple-Marketing, das uns ja einzureden versucht, dass wir diese Geräte wirklich brauchen, reinfallen. Weder das iPhone 6 noch das iPhone 6 Plus sind eine Revolution, sie sind bestenfalls eine Evolution. Was die beiden Geräte besonders machen soll, können Geräte anderer Hersteller schon längst. Apple ist, wie bei vielen seiner neuen Produkte, zu spät dran. Hat das Unternehmen bei iPod, iPhone und auch iPad noch für echte Revolutionen gesorgt, Trends eingeleitet und neue Gerätegattungen und Industrien (man denke an die gesamte App-Entwicklung) entstehen lassen, so wird nun versucht, alte Hüte als neu zu verkaufen. Es wird langweilig Herr Cook.