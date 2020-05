Das ist pfui!

Die „Österreichische Naturgesetzpartei“ wollte in den 1990erjahren tausend Personen zu „yogischen Fliegern“ ausbilden. Diese Spezialeinheit wundertätiger Staatsbediensteter hätte dann mittels „transzendentaler Meditation“ nicht nur Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Unfallhäufigkeit senken, sondern zusätzlich auch noch das Staatsdefizit reduzieren sollen. Durchgesetzt hat sich dieses Programm nicht, der Erfolg der Naturgesetzpartei hielt sich in engen Grenzen.

Auch eine politische Partei, die ihr Parteiprogramm mit einer Wünschelrute erstellt, wäre wohl nicht mehrheitsfähig. An andere, ähnlich wackelige Aussagen in der Politik haben wir uns allerdings längst gewöhnt. Jede politische Gruppierung hat ihre Dogmen, die sie für unhinterfragbar richtig hält, ohne sie tiefer zu begründen. „Das ist nun mal so, der freie Markt hat das so gewollt“, sagen die einen. „Privatisierung ist falsch, man braucht nun mal einen starken Staat“, sagen die anderen. „Mein heiliges Buch sagt, was ihr macht ist Sünde“, schimpfen religiöse Fundamentalisten.

Die einen erklären den Kampf gegen ausländische Einwanderer zum Dogma, die anderen den Kampf gegen Gentechnologie. Die einen halten Erbschaftssteuern für unmoralisch und leistungsfeindlich, die anderen finden hohe Gehälter unanständig. So lange man solche Überzeugungen als selbstverständlich betrachtet und nicht mit Argumenten untermauert, kommt man nicht weiter.

„Wer nicht für Überwachung ist, der ist ein Terroristenfreund!“ Warum eigentlich? – Egal, die Diskussion ist mit einem solchen verbalen Keulenschlag beendet. Wer den Gegner wahlweise als Nazi oder Kommunist, als Klassenfeind oder als Sozialschmarotzer beschimpft, kann mit grimmiger Miene davoneilen, ohne irgendetwas begründen zu müssen. Und wenn man es sich besonders einfach machen will, dann ballt man wütend die Faust und ruft: „Das gehört sich doch einfach nicht!“