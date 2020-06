1978 trat der Kampf Stahl gegen Fleisch in ein neues Zeitalter. In Japan wurde erstmals ein Mensch von einem Industrieroboter getötet, der ohne Befehl plötzlich wild um sich geschlagen hatte. Drei Jahre später wurde der Arbeiter Kanji Urata im japanischen Hyogo von einem im amerikanischen Connecticut unter Lizenz der Firma Kawasaki gebauten Roboter getötet. Der Mann hatte den Sicherheitszaun, der den Roboter umgab, übersprungen. Hätte er den Zaun geöffnet, hätte sich die Maschine automatisch abgeschaltet.

Das erste Lebewesen, das durch einen Computer zu Tode kam, war eine Motte. Im Juli 1944 hatte die damals 37jährige Mathematikerin Grace Murray Hopper in Harward, mit dem ersten elektronischen Computer MARK I zu arbeiten begonnen. Sie war der dritte Mensch in den Vereinigten Staaten, der einen Computer programmierte und die erste Frau. Das Elektronengehirn war mehr als 15 Meter lang, hatte 72 Byte Speicherplatz und konnte drei Additionen pro Sekunde ausführen. An einem heißen Augustnachmittag des Jahres 1945 fand Grace Hopper den ersten Bug.

„Wir hatten keine Klimaanlage”, erinnert sie sich, „und die Fenster standen offen.” Im Protokollbuch des MARK I-Nachfolgers MARK II ist um 15.25 Uhr der Start eines „Multi-Additions-Tests” verzeichnet. Neben dem nächsten Eintrag um 15.45 ist mit Klebstreifen ein Tier fixiert: „First actual case of bug being found. Relais #70, Schalttafel F - Motte im Relais.” Das Insekt hatte einen Kurzschluß zwischen zwei Röhren ausgelöst. „Von da an sagten wir immer, wenn der Computer gerade nicht lief, wir seien dabei, Bugs zu entfernen.“