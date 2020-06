Du bist alt und klein, sagt die Physik

Sind wir Menschen eigentlich klein oder groß? Das ist eine Frage, die mich schon als Kind beschäftigt hat. Wir sind deutlich größer als ein Marienkäfer, aber doch wesentlich kleiner als ein Höhlenbär. In der Wissenschaft hat man es dann noch mit ganz anderen Größenordnungen zu tun, mit Mikrometern und Nanometern, wenn wir Bakterien, Moleküle oder Elementarteilchen beschreiben, mit Terametern oder Lichtjahren, wenn es um Planeten, Sterne oder Galaxien geht. Doch wer kann sich darunter schon wirklich etwas vorstellen?

Am besten bekommt man ein Gefühl für Größenordnungen, wenn man sich in überschaubaren Tausenderschritten voran bewegt. Ein Faktor tausend ist für uns gedanklich noch fassbar.

Wir selbst sind ungefähr einen Meter groß. (Oder meinentwegen auch zwei, das ist größenordnungsmäßig dasselbe.) Tausendmal kleiner als wir sind Mücken oder Ameisen – im Bereich von Millimetern. Ein weiterer Tausenderschritt bringt uns zu Mikrometern (einem Millionstel eines Meters), das ist die Größenordnung von Bakterien. Und wenn wir uns von dort noch einen Tausenderschritt nach unten wagen, kommen wir bei Nanometern an, bei Milliardsteln eines Meters.

Dort haben wir bereits die Größenordnung von Molekülen erreicht. Atome sind noch ein bisschen kleiner, ein weiterer Tausenderschritt bringt uns dann in die Nähe von Protonen und Neutronen, und unterhalb dieser Skala findet man (zumindest aus heutiger Sicht) nichts besonders Spannendes mehr. Mit drei bis vier Tausenderschritten kommen wir vom Menschen zu den kleinsten Bausteinen des Universums.

Wie ist das, wenn wir uns mit größeren Dingen vergleichen? Tausendmal größer als wir – im Kilometerbereich – ist ein Berg. Ein weiterer Faktor tausend bringt uns bereits zur Größe kleiner Planeten. Mit dem nächsten Schritt haben wir den Durchmesser der Sonne erreicht, und Schritt Nummer vier führt uns in die Größenordnung eines ganzen Sonnensystems. Doch hier geht es mit den astronomischen Maßstäben überhaupt erst so richtig los.

Unser Sonnensystem ist nämlich im Grunde eine lächerliche Winzigkeit. Tausenderschritt Nummer fünf bringt uns noch nicht einmal zum nächstgelegenen Stern, erst bei Schritt Nummer sieben sind wir bei Galaxien, es folgen große Galaxiencluster, und beim neunten Tausenderschritt schließlich haben wir die Größenordnung des Universums erreicht. Wir brauchen also nach oben, zu den astronomischen Abständen, deutlich mehr Schritte als nach unten, in die Welt der Quantenteilchen. So betrachtet könnte man also sagen: Wir Menschen sind ziemlich klein. Wir sind den kleinstmöglichen Dingen näher als den größtmöglichen.