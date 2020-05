Ein technischer Herbstspaziergang

An den meisten der technischen Überbleibsel vergangener Tage auf dem Flohmarkt war etwas Elegantes. Das matte Aluminium an dem alten Fotoapparat. Die alte Heizsonne, die auch ein Lautsprecher aus einem American Diner hätte sein können. Nur was an digitaler Gerätschaft herumlag, wirkte trist. Vielleicht ist das der Preis dafür, wenn etwas immer so sehr Zukunftstechnologie ist wie der ganze Computerkram, dass es dann keine Vergangenheit mehr zustandebringt.

Während ein Windstoß einen Schwall Blätter aus einem Baum hob wie einen Vogelschwarm, stellte ich mir vor, dass die Dateisymbole auf meinem Rechner zu Hause zu welken begannen, abfielen und sich am unteren Bildschirmrand häuften.