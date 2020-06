Ein Wunder! Ein Wunder!

Nun können wir die Heilungseffizienz der Gottesmutter mal grob abschätzen ( Carl Sagan hat in seinem Buch „The Demon-Haunted World“ eine ähnliche Rechnung angestellt): Wir wissen, dass sich viele Krankheiten einfach von selbst zurückentwickeln. Bei Krebs spricht man in diesem Fall von „spontaner Remission“: Tumore können ohne klar erkennbaren Grund kleiner werden oder ganz verschwinden. Wie oft das geschieht, ist umstritten: Die Fachliteratur geht von einer spontanen Remission in 100.000 Fällen aus. Manche Studien halten die Rate sogar für deutlich höher.

Derzeit kommen jährlich über vier Millionen Pilger nach Lourdes. Nehmen wir mal an, dass es von 1950 bis 2000 etwa hundert Millionen waren. Wenn bloß zwei Prozent davon in Lourdes waren, um ihren Krebs zu heilen, dann sind das zwei Millionen Krebspatienten, unter denen man statistisch gesehen mindestens zwanzig spontane Remissionen erwarten würde. Das sind bereits mehr als die 17 offiziell anerkannten Wunder aus dieser Zeitspanne – und dabei haben wir die angenommenen 98% Pilger noch gar nicht berücksichtigt, die nicht mit Krebs, sondern mit anderen Leiden nach Lourdes kamen. Es gibt dort also weniger Wunderheilungen, als man allein schon durch reine Statistik erwarten würde.

In eine saubere Kosten-Nutzen-Rechnung müsste man nun auch noch all jene Leute einbeziehen, die sich in Lourdes mit gefährlichen Krankheiten anstecken. Wer weiß, mit welchen Bakterien die Gebetskollegen in der Grotte herumgeplantscht haben! Außerdem übertrifft die Zahl an Verkehrstoten, die man statistisch erwarten muss, wenn jährlich Millionen Menschen eine solche Reise unternehmen, deutlich die Zahl der beobachteten Wunder. Insgesamt lässt sich also eindeutig sagen: Für die Gesundheit ist es besser, nicht nach Lourdes zu fahren, sondern in aller Ruhe zuhause auf eine medizinisch durchaus mögliche Spontanheilung zu hoffen.