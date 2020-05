Flammeninferno und Quantenphysik

Solche Quanten-Überlagerungszustände sind instabil – und zwar umso instabiler, je stärker das Quantensystem an die Umwelt gekoppelt ist. Ein einsames Teilchen irgendwo im intergalaktischen Raum kann sich sehr lange in einer Überlagerung befinden, hier auf der Erde ist das schon schwieriger. Je größer ein Objekt ist, umso schwieriger ist es in einer Überlagerung zu halten.

Und genau das ist auch der Grund, warum die Messung das Quantensystem in einen eindeutigen Zustand zwingt: Durch die Messung wird das Quantenobjekt in Kontakt mit etwas Großem gebracht – mit einem Messgerät, mit einem Labor, mit uns selbst. Und auch wenn sich ein Quantenteilchen in einem Überlagerungszustand befinden kann - ein Quantenteilchen plus Messgerät ist insgesamt ein großes System, in dem Überlagerungen in winzigen Sekundenbruchteilen kaputtgehen.

Daher sieht unsere Welt nicht besonders quantenphysikalisch aus: Wo wir auch hinsehen, entdecken wir brave, langweilig eindeutige Zustände: Der Würfel zeigt die Zahl zwei und keine andere, das Auto fährt nach rechts und nicht gleichzeitig nach links, die Erde dreht sich nach Osten und niemals in beide Richtungen auf einmal. Große Dinge sind normalerweise eindeutig.