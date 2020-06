Gesund und reich durch Quantenheilung

Wenn Sie nun mit Quantenphysik reich werden wollen, dann müssen Sie keinen Nobelpreis gewinnen. Sie suchen sich einfach eine Theorie mit einem gewissen Wohlfühlfaktor aus: „Durch Handauflegen kann man heilen“ zum Beispiel. Oder: „Alles was man sich wünscht, geht in Erfüllung, wenn man sich täglich mittags in die Nase zwickt.“ Oder: „Dieser patentierte Himbeersirup bewahrt Sie davor, im nächsten Leben als Nacktmull wiedergeboren zu werden.“

Und dann streuen Sie eine Prise Quantenphysik über Ihre Behauptung: Verwenden Sie Begriffe wie „Quanten-Matrix“, „Quanten-Energie“ oder „Quanten-Polarisation“. Das Handauflegen wird Quanten-Massage, das Nasenzwicken wird Quanten-Reflexzonen-Akupressur und der Himbeersirup wird Quanten-Transzendenz-Polarisations-Elixier.

Sagen Sie Sätze wie: „Alles ist bloß Schwingung“, „Alles ist mit allem verbunden“, oder „Alles ist relativ“. (Der letzte gehört zwar zur Relativitätstheorie, aber auch das ist doch irgendwie relativ.) Suchen Sie missverständliche Zitate von berühmten Physikern, und behaupten Sie, diese Physiker seien auch irgendwie Esoteriker gewesen. Wenn Sie keine passenden Zitate kennen, dann erfinden Sie welche. Sollte Ihnen jemand widersprechen, dann antworten Sie: „Wer behauptet, er habe die Quantenphysik verstanden, der hat sie nicht richtig verstanden!“ Üben Sie den dazupassenden vielsagend-mystischen Gesichtsausdruck vor dem Spiegel.

Basteln Sie eine Homepage, in dem Sie Ihre neue Quanten-Theorie bewerben. Sie sollte schwierige, unverständliche Wörter enthalten, aber insgesamt trotzdem nicht technisch sondern knuddelig wirken. Bilder von Einhörnern oder Sonnenuntergängen helfen dabei. Das Farbspektrum der Seite sollte über Pastelltöne von rosarot bis lila nicht hinausgehen. Bieten Sie Seminare an, und verlangen Sie dafür viel Geld. Je mehr Geld Sie verlangen, umso begeisterter werden Ihre Kunden danach sein. Man will sich schließlich danach nicht eingestehen, viel Geld für Blödsinn ausgegeben zu haben.

Und sollten Sie jemals das Pech haben, mit lästigen wissenschaftlichen Gegenargumenten konfrontiert zu werden, dann holen Sie Ihre schärfsten Waffen hervor: Sinnfreie Ablenkungssätze. „Aber die Physik hat bewiesen, dass es Materie gar nicht gibt!“ „In der fernöstlichen Philosophie kennt man die Ideen der Quantenphysik schon seit Jahrtausenden!“ Oder: „Die Quantentheorie sagt, es gibt gar keine Realität, alles wird durch unser Bewusstsein bestimmt!“ Das ist natürlich alles völliger Unsinn, aber mit etwas Glück wird man Ihnen eifrig zunicken und Sie für weitsichtig und intelligent halten.

Und wenn Sie dann reich sind, dann sollten Sie mir für meine guten Ratschläge unbedingt 20% Provision überweisen. Sonst gibt das ganz schlechte Karma-Quanten und das Geld ist in kürzester Zeit wieder weg. Ich habe Sie gewarnt.