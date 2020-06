Glühendes Interesse

Dabei die Übersicht über dutzende Profile im Netz zu bewahren, ist nicht ganz einfach. So kann es passieren, dass einigen Profile im Abschnitt „Prominentenbetreuung“ bereits bereinigt sind, während etwa auf „elance“ („Hire great freelancers“), wo Todd unter dem Pseudonym illodius verkehrt, noch angegeben ist „Ich habe William Shatner [und anderen Stars] mit ihrer persönlichen Präsenz in den Sozialen Netzen geholfen.“ Was einen wütenden öffentlichen Dialog auf Twitter zur Folge hatte, in dem Omar Todd von Paul Camuso, dem Social-Media-Manager des Captain-Kirk-Darstellers, beschimpft und der Lüge bezichtigt wurde – Shatner habe ihn als Fan auf einer Science-Fiction-Convention getroffen und ihm nie irgend einen Auftrag erteilt: „Ich habe vor 20 Minuten mit ihm telefoniert. Du hast gar nichts für ihn getan.“

Omar Todd heißt auch noch nicht lange so. Bis 2008 nannte er sich Omar von Eichel, 1972 in Australien geboren, angeblich deutsch-niederländischer Abstammung. 2009 findet sich in einer Offerte auf dem Freiberufler-Jobportal Donanza eine Art Übergangsversion: „My name is Omar Todd Francis von Eichel.“ Auch bei seinem Alter ist er flexibel. In der englischen Partnerbörse Flirtbox gibt er, wieder als illodius, einiges über seine Vorlieben preis („ Daft Punk“, „AC/DC“, „travelled the world“) und macht sich sechs Jahre älter als er ist. Ich bin sicher, dass sich Omar Todd, wenn er in einem Hotel eincheckt, nach einem Zimmer mit Ruhm-Service erkundigt.

Kawika Singson hat seinen Tanz auf dem Vulkan schon hinter sich. Omar Todd alias von Eichel steht der Weg ins Fegefeuer der Eitelkeiten wohl noch bevor.