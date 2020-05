Ich glaub, mich tritt ein Einhorn!

Was tut man allerdings, wenn man nicht zu den auserwählten Menschen gehört, durch die solche Einhornbotschaften in unsere Welt herübergechannelt werden? Macht nichts: Man kauft einfach die vierzehn verschiedenen „Einhorn-Essenzen“: Um etwa 30 Euro pro Stück ist man dabei. Die Essenz sprüht man sich einfach direkt in die Aura, und schon hört man die Engel singen, beziehungsweise die Einhörner galoppieren. (Allerdings sollten Sie vorsichtig sein: Nachdem die Essenzen in erster Linie aus Alkohol bestehen, könnte es im Büro für übles Gerede sorgen, wenn Sie sich ständig damit einduften.)

Das klingt natürlich alles hochseriös, aber ich werde trotzdem misstrauisch: Einhorn-Essenzen? Wie werden die hergestellt? Werden die Einhörner dafür ausgepresst? Oder destilliert? Werden die Essenzen in harter Arbeit ausgeschwitzt? Ist das mit dem feinstofflichen Tierschutzgedanken vereinbar? In meinem Kopf entstehen bedrohliche Bilder von kosmischen Einhornessenz-Batterien, mit rechtlosen Einhornherden in engen Käfigen. Haben die Essenz-Einhörner geregelte Arbeitszeiten? Oder hat sich am Ende im kosmischen Rat der Einhörner der konservative Flügel durchgesetzt, der Einhorn-Gewerkschaften verbietet?

Daher bin ich nun verzweifelt auf der Suche nach einer Essenz glücklicher Einhörner aus Bodenhaltung, am besten mit Bio-Gütesiegel, gefüttert mit gentechnikfreien Lichtquanten. Leider habe ich so etwas noch nicht gefunden. Kann mir dabei vielleicht jemand helfen? Oder noch besser: Stellt mir jemand das nötige Kleingeld zur Verfügung, um selbst einen Handel damit aufzuziehen? Mein Kapital ist derzeit leider langfristig gebunden, im Goldtopf am Ende des Regenbogens.