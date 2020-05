Jetzt bestecht mich doch endlich!

Eines stimmt natürlich wirklich: Auch Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, sind keine Heiligen. Sie haben persönliche Interessen, sie wollen Geld verdienen, sie möchten ihre Theorien gegen die der Konkurrenz durchsetzen. Manchmal werden in der Wissenschaft sogar Ergebnisse gefälscht, Zahlen geschönt oder Messergebnisse in den Papierkorb geworfen, weil sie nicht so recht zur eigenen Lieblingstheorie passen wollen.

Doch die Wissenschaft insgesamt ist so angelegt, dass solche Dinge früher oder später von selbst korrigiert werden. Schließlich kann man gerade in der Wissenschaft zu Ruhm, Ansehen und Forschungsgeld kommen, wenn man falsche Vorstellungen anderer Leute mit guten Argumenten widerlegt. Für brave Ja-Sager gibt es keinen Nobelpreis. Für das Verändern gängiger Lehrmeinungen aber sehr wohl.

Bestechungsversuche in der Wissenschaft wären daher wohl nur zielführend, wenn man ausnahmslos alle Wissenschaftler unter Kontrolle bringen könnte. Man müsste alle jungen Leute an den Universitäten irgendwann diskret zur Seite nehmen und ihnen klarmachen, was man messen darf und was nicht. Und man müsste alle irgendwie motivieren, mit dieser Information nicht sofort zu den Medien zu laufen. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Überraschungsparty zu organisieren, weiß: Das mit dem Geheimhalten ist verdammt schwierig. Eine internationale Verschwörung, an der tausende Leute beteiligt sein müssen, lässt die menschliche Natur wohl einfach nicht zu.