Joggen unter dem Radioteleskop

Es war ein Tipp auf Yelp , der „The Dish“ als superschöne Laufstrecke anpries. Der Ort liegt unweit, genau drei Kilometer, von meinem Wohnort in Portola Valley entfernt. The Dish wird an sich das Radioteleskop genannt, dessen Antenne einen Durchmesser von 45,7 Metern hat und das Anfang der 60er Jahre vom US-Verteidigungsministerium errichtet wurde. Mittlerweile wird die ganze Gegend dort „beim Dish“ oder „am Dish“ genannt, obwohl dieser genau in den Stanford Foothills steht, und das ist eine hügelige Landschaft hinter der Universität Stanford. Etwa 208 Höhenmeter geht es auf und ab – von flach keine Rede, es wird einem eine besondere Lauf-, Wander- oder Walking-Strecke serviert – wobei letzteres hier ohne Stöcke gemacht wird.