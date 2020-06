Laptop von Außerirdischen gefunden

In einem anderen Fall half die Suche nach Aliens. Mit dem Projekt SETI@home soll eigentlich nach Signalen außerirdischen Lebens gesucht werden. SETI – die Abkürzung steht für „Search for Extraterrestrial Intelligence" – nutzt für die extrem aufwendige Suche nach Radiosignalen, die vielleicht von anderen Zivilisationen ausgesandt werden, die ungenutzte Rechenzeit auf privaten Computern. Die Software verteilt das Space Sciences Laboratory der Universität Berkeley. Die teilnehmenden Rechner melden sich in Abständen automatisch bei dem SETI-Server an, wobei unter anderem die IP-Adressen erfaßt und in einer Datenbank gespeichert werden, auf die alle Teilnehmer Zugriff haben. (Nicht jeder findet diese Art von Transparenz im Zeitalter von Vorratsdatenspeicherung und NSA-durchleuchteter Privatsphäre wünschenswert.)

Auch der 43-jährige Programmierer James Melin hatte die SETI-Software auf seinen sieben Rechnern und auf dem Laptop seiner Frau, der Autorin Melinda Kimberly, installiert. Der wurde ihr aus der gemeinsamen Wohnung in Minneapolis gestohlen, und mit ihm Romanmanuskripte und Drehbücher, an denen sie arbeitete. Melin schaute in die SETI-Datenbank und sah, dass sich der Rechner innerhalb einer Woche dreimal eingeloggt hatte. Er gab die IP-Adressen an die Polizei weiter, die einen Gerichtsbeschluß erwirkte und die zu der IP-Adresse gehörige Anschrift ermittelte. Ein paar Tage später war der Laptop gefunden: Der Babysitter hatte ihn sich unter den Nagel gerissen. Alle wichtigen Daten waren noch da. Neu auf der Festplatte waren 20 Rap-Tracks mit fremdartigen Texten.