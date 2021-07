Mars Attacks!

Was muss man tun, um auf einen Schlag gleich ein paar Dutzend Follower loszuwerden? Man rührt ihre Kinderträume an – zum Beispiel die von blühenden Kolonien auf dem Mars.

Ich bin 1957 geboren, als der erste Sputnik in eine Erdumlaufbahn geschossen wurde. Die Raumfahrt und ich sind also gemeinsam groß geworden. Erst war ich, wie die meisten Kinder zu der Zeit, von Begeisterung für die neue, spektakuläre Technik durchdrungen. Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität flossen ineinander – zur selben Zeit, als das amerikanische Mondlandeprogramm auf dem Weg war, lief in Fernsehen „Raumpatrouille“ und fühlte sich ganz ähnlich an. Ich baute Raketen, befüllt mit selbstgemischtem Schwarzpulver und versengte den Rasen im Hof. Dem Fortschritt von Technik und Wissenschaft waren Opfer zu bringen. Wie jeder, so fühlte auch ich mich mit aufgerufen, an der Eroberung des Raums teilzunehmen.

Wer erinnert sich noch an die zweite Mondlandung?

Nach der ersten Mondlandung war auf eine merkwürdige Weise die Luft raus. Niemand erinnert sich an die zweite Mondlandung und wie die Astronauten hießen, niemand erinnert sich an die letzte Mondlandung. Anhand der teuersten jemals gewonnenen Gesteinsproben bestätigte sich, was man zuvor schon vermutet hatte: auf dem Mond gibt es Staub und Steine, an denen nichts weiter Ungewöhnliches ist. Von 1973 bis 1979 flog die amerikanische Raumstation Skylab um die Erde, von 1986 bis 2001 die russische Raumstation Mir. 1981 begann die Ära der Space Shuttles, die in diesen Tagen zu Ende gegangen ist. An der Fernsehübertragung eines Space Shuttle-Starts war nichts mehr von der euphorischen Abenteuerlust, die beim Start einer Saturn-V-Rakete mit einer Apollo-Kapsel an der Spitze freigesetzt worden war.

Schon als das Weltraumzeitalter begann, war diese Euphorie so stark, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, nach einer vernünftigen Begründung für den erforderlichen gigantischen Aufwand zu fragen. Der deutsche Raumfahrtforscher Prof. Eugen Sänger delegierte 1958 in seinem Buch „Raumfahrt - technische Überwindung des Krieges” die Sinnfrage an die Führung der katholischen Kirche: "Die Frage nach dem Sinn solcher Unternehmen hat Papst Pius XII. im Herbst 1956 gegenüber Teilnehmern des Internationalen Astronautischen Kongresses in Rom mit der offiziellen Erklärung beantwortet: ,Der Herrgott, der ins Menschenherz den unersättlichen Wunsch nach Wissen legte, hatte nicht die Absicht, dem Eroberungsdrang des Menschen eine Grenze zu setzen.‘"