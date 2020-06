Österreich bleibt Mobilfunk-Paradies

Acht Millionen Einwohner und vier Mobilfunkbetreiber (wenn man die Prepaid-Anbieter telering, Bob und Yesss! hinzurechnet, sind es sogar sieben) – Österreich ist mobilfunktechnisch nicht wirklich unterversorgt. Das war auch der Grund, warum seit Jahren die Chefs von A1, T-Mobile, Orange und Drei bei fast jeder Gelegenheit anmerkten, dass drei Betreiber in Österreich auch reichen würden. Der harte Wettbewerb in Österreich hat ihren Gewinn nämlich stark schrumpfen, ihr Geschäft mitunter sogar unprofitabel werden lassen.

Die Konsumenten-Vorteile

Dass sich vier (sieben) Betreiber um die Kunden rauften, brachte uns Konsumenten in den vergangenen Jahren allerdings viele Vorteile.

Erstens: Die Betreiber wetteiferten, was Innovationen anlangt – Österreich ist eines der innovativsten Handy-Länder weltweit, in dem viele Services zuerst eingeführt wurden – ob Handy-Parken, Handy-Ticket in Öffentlichen Verkehrsmitteln oder verschiedene Bezahldienste oder Location Based Services.

Zweitens: Bei uns gab es Null-Euro-Handys zu einer Zeit, in der in anderen Ländern Konsumenten Mobiltelefone noch teuer bezahlen mussten.

Drittens: Einer der wichtigsten Vorteile waren/sind die Tarife, die sind bei uns so günstig wie nirgendwo sonst. International werden wir darum auch beneidet.

Durch die Netzfusion befürchten viele, dass die Tarife in die Höhe schnellen, telefonieren bzw. mobil surfen teurer wird und auch günstige Smartphones bei Erstanmeldung oder Vertragsverlängerung passe sind. Logisch wäre es, denn, wie ein Analyst der Raiffeisen Centrobank im Gespräch mit der futurezone