Pitch! Pitch! Pitch!

Es war eine U-Tafel, aufgebaut in einem Raum in der Club-Bar des Palo Alto Golf Course - an der Stirn saßen die Vertreter fünf bekannter Venture Capitalist-Firmen aus dem Silicon Valley, wie DFJ, The Angels Forum, SF Angels oder Garage Technology Ventures. Auf den beiden Seitenarmen nahmen die Pitcher Platz und andere Interessierte, die einmal sehen wollten, wie so ein Pitch abläuft, aber auch Unternehmer, die selbst in junge Firmen investieren wollen.

Pitch ist im Start-up-Jargon eine Art Verkaufsgespräch, ein Anpreisen der Idee. Unter dem Motto „Find out if you are on the Road to Getting Funded or on some other Road“ lud VCTaskforce zu einem „ Pitch Fest -American Idol Style!“ ein. Für 5 Dollar Eintritt durfte man zusehen oder pitchen – und sich das Feedback der VCs abholen. „Wir wollen ein Gefühl vermitteln, wie es sein kann, vor einem wirklich wichtigen und entscheidenden Publikum zu stehen und seine Idee zu verkaufen“, sagt Veranstalterin June Riley, die in einem Atemzug gleich ihre anderen Kurse in Spiel brachte: vom „Elevator Pitch Workshop“ über „Building the Perfect Pitch“ bis hin zum „Demo Pitch Workshop“. So sehr auch das nach Verkaufen klang, pitchen zu können ist die Grundvoraussetzung, um im Valley erfolgreich zu sein.