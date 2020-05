Smartwaches sind „Ins-Eck-Werf-Geräte“

Die Idee, das Handy in eine Uhr zu integrieren, ist schon 15 Jahre alt. Schon 1998 kündigte der damalige Swatch-Boss Nicoals Hayek an, dass er eine Handyuhr auf den Markt bringen werde. Tatsächlich hatte Swatch zwei Jahre später die Swatch Talk im Portfolio, eine Uhr mit integrierter WAP-Funktion (so wurde die Technik mit der die ersten Ausflüge ins mobile Web möglich waren, genannt). Die Swatch Talk war aber – wenig überraschend - ein Ladenhüter. Sie verkaufte sich so schlecht, dass selbst Swatch nicht gerne über diesen Misserfolg spricht und sie in der Unternehmensgeschichte gerne verschweigt.