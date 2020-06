Viel Glück! Sie werden es brauchen!

Evolution funktioniert nicht, weil überlebenstauglichere Gene automatisch zu Erfolg führen, sondern weil sie statistisch die Wahrscheinlichkeit für ein Überleben ein kleines bisschen erhöhen. Die Giraffe mit dem etwas längeren Hals hatte eine minimal gesteigerte Überlebenschance, weil sie die Blätter ein Stück weiter oben am Baum auch noch fressen konnte. Über das Schicksal einer einzelnen Giraffe sagt das fast gar nichts aus – und trotzdem genügte dieser winzige statistische Effekt, um die Giraffenhalse im Mittel über Jahrmillionen länger werden zu lassen. Die einzelne Giraffe allerdings überlebt genau dann, wenn sie Glück hat.

In vielen anderen Bereichen ist das ähnlich: Firmen konkurrieren um Kunden wie Löwen um die Gazellen. Natürlich hat die Firma mit den besseren Ideen, mit dem besseren Service und dem klügeren Management höhere Chancen, am Markt zu überleben. Doch Automatismus ist das keiner. Manchmal hat jemand mit ziemlich dummen Ideen Glück, manchmal verschwinden geniale Einfälle wieder, bevor wir überhaupt von ihnen gehört haben. Es sind nicht unbedingt die schönsten Lieder, die im Radio gespielt werden. Es sind nicht notwendigerweise die besten Romane, die gedruckt werden. Es sind auch nicht immer die großartigsten Wissenschaftserklärer, die eine Wissenschaftskolumne schreiben. Qualität hat mit Erfolg zu tun, aber bloß statistisch.

Trotzdem sollten wir uns natürlich bemühen, unsere Sache so gut wie möglich zu machen. Für immer im Bett liegen zu bleiben, weil ja ohnehin der Zufall alles bestimmt, wäre evolutionär wie auch wirtschaftlich keine besonders erfolgversprechende Strategie. Aber wir sollten uns bewusst machen: Für Erfolg braucht man mehr als Qualität und Leistung. Für Erfolg braucht man immer auch eine große Portion Glück. Das ist nichts, worüber man traurig sein sollte – das ist einfach so, das war immer schon so, das wird immer so sein.