Wenn die Roboter ins Stottern kommen

Von selbstfahrenden Autos, über Hyperloops bis zu Smartphones mit unfassbaren neuen Features reicht die Liste der Versprechungen, die auf Sand gebaut sind. Die Tech-Branche gleicht nicht mehr nur auf Messen und anderen Events einem Vergnügungspark für Erwachsene, in dem an jeder Ecke bunte, blinkende Spielzeuge warten. Der Glaube an technologische Lösungen und ein Haufen Versprechungen sind die Attraktionen, mit denen die Zuseher gelockt werden.

Golem ohne Zettel

Der Auftritt des Roboters ist hier keine Ausnahme. Ohne menschliche Führung offenbart der aufgemotzte Golem seine Schwächen schnell. Dass er auf die Annäherungsversuche des Moderators nicht reagiert, sei noch verziehen. Und aus der Ferne betrachtet wirkt Sophia tatsächlich fast menschlich. Aus der Nähe ist ihre statische Mimik aber ziemlich gruselig. Selbst von einer schlechten Imitation eines Menschen ist der Android noch meilenweit entfernt. Da helfen auch vorprogrammierte Antworten, die einen Auftritt im österreichischen Frühstücksfernsehen referenzieren, wenig. Wo es eine produktive Einsatzmöglichkeit für Sophia geben soll, ist nach dem Auftritt schwer abzuschätzen. Wenn das die Roboter sein sollen, die unsere Jobs übernehmen, dann können wir noch viele Jahre lang beruhigt schlafen.

Die Technikjünger sollten aufpassen, dass sie ob der blinkenden Lichter nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren. Sinnvolle Produkte, die echte Probleme lösen. Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen und welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Einfach nur die Zahl der verfügbaren Produkte und Services zu erhöhen, wird auf Dauer nicht ausreichen. Vielleicht hätte Sophia wider Erwarten Antworten auf diese Fragen gehabt. Sie sitzt aber schon in ihrer Kiste, auf dem Weg zum nächsten Event.

Disclaimer: Die futurezone ist Medienpartner des 4Gamechanger-Festivals