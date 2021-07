Wie Apples Geiz zum Sicherheitsrisiko wird

Die enorme Bug Bounty für jenes Team, das iOS via Browser knackte, verdeutlicht Apples fehlerhafte Politik in Sachen Bugfixing. Die Folge ist ein Widerspruch zur Konzern-Philosophie.

Dass ein Wettbewerb wie jener von Zerodium in relativ kurzer Zeit erfolgreich endete, liegt vor allem an Apple selbst. In den letzten Jahren hat sich ein enormer und äußerst lukrativer Markt für Sicherheitslücken entwickelt. Mit dem Finden und Verkaufen von Bugs lässt sich viel Geld verdienen. Und dass Zerodium überhaupt ein Preisgeld von einer Million Dollar bieten konnte ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Geheimdienste für Tools dieser Art ein Vielfaches der Summe bezahlen.

Genau in diesem Punkt fällt Apple von den seinen Mitstreitern in der Branche deutlich ab. Für sicherheitsrelevante Lücken bezahlt der Konzern aus Cupertino nämlich keinen Cent. Wer an Apple Bugs ausliefert, bekommt nicht mehr als eine Erwähnung in den „Security Notes“.

Das Fehlen eines Bug-Bounty-Programmes macht es für Hacker unattraktiv, an Apple zu liefern. Stattdessen profitieren Unternehmen wie Zerodium (und am Ende Geheimdienste), die für Sicherheitslücken Unsummen bezahlen und sich auch aufgrund von Apples „ Geiz“ vor Bug-Angeboten kaum retten können.