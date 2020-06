Wir brauchen Pioniere und eine neue Gründerzeit

„Wir müssen Österreich zum Gründerland Nr. 1 in Europa machen!!!“ schrieb Mahrer kurz nach seinem Auftritt beim Pioneers Festival auf seine Facebook-Seite. Alles was wir brauchen, ist Selbstbewusstsein und die Überzeugung, dass auch aus einem kleinen Land wie Österreich Neues kommen kann, das die Welt revolutioniert. Go for it!