Pokemon Go > Mittagspause

Erst waren es zwei Redakteure, die für den Weg zum 135 Meter entfernten Lebensmitteldiskonter eine halbe Stunde benötigten. Mittlerweile sind es drei Redakteure und der Führungsstab der futurezone (Chefredakteurin plus Stellvertreter), die die Mittagspause für eine Runde um den Block (oder zwei) nutzen. Der Grund ist natürlich Pokémon Go.

Heute hat sich Claudia, frühere Hardcore-Ingress-Spielerin, dem gesellschaftlichen Druck gebeugt und Pokémon Go per APK installiert. Zur feierlichen Aufnahme in den Club der fußgehenden fuzo Pokémon-Go-Trainer, sind Claudia, Thomas, Martin, Michael und ich aufgebrochen, um Pokémon zu fangen. Da somit bereits 50 Prozent der futurezone unterwegs waren, wurde die Mittagspause zum Quasi-Betriebsausflug.