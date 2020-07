AEG Akku-Handstaubsauger QX9 gewinnen

Die in der Ladestation integrierten Magneten ermöglichen ein leichtes „Andocken“ zum Aufladen des Akku-Handstaubsaugers. Um den QX9 zu entnehmen, wird er etwas angekippt, und ist so jederzeit und mühelos einsatzbereit. Mit der freistehenden Parkfunktion lässt sich das Gerät überall abstellen. Nach dem Saugen können Anwender über die BrushRollClean-Funktion per Pedaldruck die Bürstenrolle einfach von Haaren befreien. Diese werden von einer integrierten Klinge zerschnitten und direkt aufgesaugt.