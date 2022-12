Mitmachen und kabellosen Akku-Staubsauger von AEG gewinnen

Als erster MULTI POWER Akku-Staubsauger erweitert die neue Baureihe das AEG-Sortiment , ergänzt dieses um neue Möglichkeiten, Bedienkomfort und sorgt so für mühelose Sauberkeit im ganzen Haus. Durch seinen Geräteschwerpunkt im oberen Bereich und den ergonomisch geformten Griff ist der Akku-Staubsauger besonders benutzerfreundlich. Aufgrund der Roll-in-Roll-out-Ladestation kann der Ultimate 8000 einfach ohne Anheben aus der frei stehenden Ladestation herausgefahren werden. Halterungen zur Aufbewahrung von Zubehör sind direkt an der Ladestation - jederzeit griffbereit. Der Akku kann optional gewechselt werden.

Der ULTIMATE 8000 Akku-Staubsauger passt sich an unterschiedliche Körpergrößen und Reinigungsaufgaben an. Wechselbare Bodendüsen lassen sich zum Beispiel ganz einfach ohne Bücken per FootRelease-Entriegelung austauschen. Für eine ergonomische Handhabung vom Boden bis zur Decke ist das Alu-Teleskopsaugrohr verstell- und abnehmbar. Außerdem lässt sich der Staubsauger via QuickRelease Handteil-Entriegelung rasch vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger umfunktionieren. Auf der digitalen Anzeige sind dabei Informationen zum Filter, Akku- und Gerätestatus immer im Blick.