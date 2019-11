Aerosoft: Feuerwehr- und Polizei-Einsatzsimulation zu vergeben

Einmal Feuerwehrmann sein? Einmal als Hubschrauber-Pilot bei der Polizei Einsätze fliegen? Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation und der Polizeihubschrauber Simulator aus dem Hause Aerosoft machen es möglich.



Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation



Diese Simulation stellt detailgetreu den ereignisreichen Alltag der Feuerwehr in einer Großstadt dar. In Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim wurde dabei besonders auf Realitätsnähe und Genauigkeit bei den verschiedenen Einsätzen geachtet. Die Mülheimer Feuerwache ist eine der größten und modernsten Wachen in Europa und wurde zu großen Teilen exakt nachempfunden.



Die verschiedenen Fahrzeuge der Feuerwehr, wurden in einem solchen Detailgrad noch nie zuvor in einer Simulation abgebildet. Hier sind alle Ausrüstungsgegenstände an ihrem Platz und auch in Sachen Funktionalität wurde nahezu alles umgesetzt. Natürlich sind die Ausrüstungsgeräte entnehmbar und stehen im Einsatz zur Verfügung. Tanklöschfahrzeug, die Drehleiter und ein Wechsellader stehen dem virtuellen Feuerwehrmann ebenfalls voll funktionsfähig bereit. Auch ein KI-gesteuerter Einsatzleitwagen ist enthalten.