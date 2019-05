Aladdin: Kinotickets und Goodies im Quiz gewinnen

Die märchenhaften Abenteuer von Aladdin, der schönen Prinzessin Jasmin und der Wunderlampe verzaubern seit Generationen die Menschen. Regisseur Guy Ritchie holt mit der Neuverfilmung des Disney-Klassikers den beliebten Helden auf die Leiwand zurück. Mena Massoud schlüpft in die Rolle des den charmanten Straßenjungen Aladdin, der gemeinsam mit seinem Affen Abu die Straßen Agrabahs unsicher macht, denn kein wertvoller Gegenstand ist vor ihm sicher. Dabei lernt er auch Jasmin kennen, die von Naomi Scott verkörpert wird, und verliebt sich unsterblich in sie. Die schöne Prinzessin mischt sich gerne verkleidet unters Volk, um mit den Bewohnerin ihrer Stadt in Kontakt treten zu können. Natürlich setzt er alles daran sie wiederzusehen, beim Versuch in den Palast einzubrechen, wird er aber erwischt und landet im Kerker.



Dort trifft er einen alten Mann, der sich als Großwesir Jafar (Marwan Kenzari) herausstellt. Er bietet dem Jungen an ihn aus seiner Misere zu befreifen, wenn er ihm die berühmte Wunderlampe stehlen kann, damit die Macht im Land an sich reißen kann....