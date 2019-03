Anthem - Games und Goodies gewinnen

In einer Welt, die von den Göttern unvollendet hinterlassen wurde, bringt eine finstere Fraktion die gesamte Menschheit in Gefahr. Allein die Freelancer stehen zwischen diesem Feind und der uralten Technologie, nach der er sucht. Kämpf an der Seite von bis zu drei weiteren Spielern und rüste deinen Hightech-Kampfanzug auf. Der Javelin-Kampfanzug – samt zugehöriger Waffen und Ausrüstung – kann ausgiebig angepasst und personalisiert werden. Erkunde weitläufige Ruinen, bekämpfe tödliche Gegner und erhalte in den fremdartige Artefakte...

Das lebendige Spielerlebnis von Anthem wird sich mit der Zeit verändern und wachsen – mit neuen Geschichten, Herausforderungen und atemberaubenden Events. Diese Welt ist wunderschön, aber auch tödlich – und wird jedes Mal aufs Neue strategisch fordern! Den Trailer findet ihr hier.