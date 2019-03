Carrera RC Mini Race Copter im Quiz gewinnen

Mit dem Carrera RC Mini Race Copter flitzen (Hobby-)piloten durch den Luftraum. Den schwierigsten Teil beim Fliegen, Start und Landung, übernimmt der smarte Quadrocopter sogar komplett selbstständig mit der Auto-Start- und Landefunktion und überlässt dem Piloten den Racing-Spaß in der Luft. Mit 5,5 cm Rotordurchmesser ist der kompakte Racing-Copter der ideale Kandidat, um auch anspruchsvolle Luftparcours zu meistern. Die Rotoren sind mit einem Schutzgitter versehen und LED-Positionslichter zeigen jederzeit an, in welcher Richtung das Ziel des Copters liegt. Dabei erreicht der Carrera RC Mini Race Copter Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h! Nach 7 Minuten Luftakrobatik muss der flinke Quadrocopter für 90 Minuten an die Ladestation, bevor er wieder zum nächsten Einsatz abheben kann. Für seine spannenden Luftrennen bringt der Carrera RC Mini Race Copter auch noch jede Menge Zubehör mit: Damit der Pilot auf Spitzenkurs sein Fluggerät jederzeit super leicht erkennt, sind austauschbare Teile für Karosserie und Rotoren in Rot, Blau, Gelb und Grün im Lieferumfang enthalten.