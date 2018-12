Gamewarez Sitzsack im Quiz gewinnen

Ein vollendeter Zockerabend hängt nicht nur vom Spielspaß ab – darin sind sich die Spezialisten von Gamewarez einig. Weil der Komfort ihrer Meinung nach nicht auf der Strecke bleiben darf, bietet das hessische Unternehmen jetzt mit den ersten Gaming-Sitzsäcken der Classic Series eine bequeme Alternative zu Sofa & Co. an. Das Innenleben der in Deutschland hergestellten Gamingmöbel füllen hochwertige, staubfreie EPS-Perlen: Sie sorgen dafür, dass sich der Sitzsack individuell an den Körper anpasst und ermöglichen dadurch sowie durch die stabile Rückenlehne eine äußerst bequeme, ergonomische Sitzposition.

Praktisch: Die Fächer der smart konzipierten Seitentaschen lassen sich per Klettverschluss erweitern und bieten dem Spieler somit in direkter Reichweite Stauraum für alle Utensilien, die er für seine Gaming-Session benötigt: Von der Fernbedienung über den Kontroller bis hin zu Knabberzeug und Energydrink. Ständiges Aufstehen und hektisches Herumsuchen gehören somit der Vergangenheit an. Eine robuste Klettlasche auf der gegenüberliegenden Seite dient als Headset-Halterung. Die Innenseite ist zu 100% PVC-beschichtet, während die Nutzschicht der Oberfläche aus reinem Polyester besteht. Das macht sie extrem robust, reißfest und schwer entflammbar. Weil sie zudem stark schmutz- und wasserabweisend sind, lassen sich die Gaming-Sitzsäcke äußerst einfach reinigen – zum Beispiel von Essens- und Getränkerückständen – und funktionieren auch problemlos als Sitzmöbel im Freien.