Mitmachen und Carrera Profi RC Speedray Boat gewinnen

Sommer, die perfekte Zeit für Boote: Wir vergeben ein Carrera Profi RC Speedray Boat für spannende Rennen am See.

Mit dem neuen Carrera Profi RC Speedray Boat ist am See jetzt Tempo angesagt. Das stylische Boot in der kultigen Form eines Mantarochens durchschneidet die Wellen und lässt sich mit bis zu 25 km/h von nichts aufhalten.

In knalligem Gelb mit schwarzen Highlights ist es ein echter Hingucker und schon von Weitem zu sehen. Durch die Digital Proportionale Lenkfunktion steuern Kapitäne ab 14 Jahren den heißen Manta mit dem stylischen Einhand-Controller zielsicher über das Wasser.

Möchte man in spannenden Wasserrennen antreten, sind dank 2,4 GHz Funktechnologie bis zu 15 Gegner möglich, die mit ihren Wasserfahrzeugen umher flitzen. Sicherheit wird beim Speedray Boat groß geschrieben: Der langlebige LiFePo4-Akku und die automatische Abschaltfunktion der Schiffsschrauben sorgen für größtmöglichen Komfort.